Неустойка по ДДУ с застройщика в Москве и МО
Нередко жилой дом не сдается в эксплуатацию застройщиком на рынке недвижимости вовремя, либо сдается с нарушениями при строительстве. В этом случае долевой участник имеет полное право требовать от застройщика заплатить неустойку, либо расторгнуть договор с полной компенсацией. Наша компания на законных основаниях помогает решить вопросы по ДДУ. Взыскание застройщик воспринимает не очень хорошо. Мы предоставляем на хороших условиях услугу "адвокат неустойка ДДУ". Обратиться в нашу компанию можно, если последовало несоблюдение сроков сдачи жилья застройщиком, либо выполнен некачественный ремонт, в том числе и черновой. В таком случае подобное нарушение грозит застройщику финансовой ответственностью. Сотрудники нашей фирмы неоднократно работали с делами по взысканию неустойки с застройщика по ДДУ и 100% дел заканчивались успешно. Адвокат по ДДУ берётся даже за самые сложные дела.
Стоит знать, что процесс получения возврата финансовых вложений занимает много времени и требует определенного уровня юридических знаний и опыта. Именно таким юридическим уровнем обладают все сотрудники нашей компании. Юристы нашего центра специализируются на таких делах и представляют интересы клиента в судебных разбирательствах с застройщиками. Мы готовы помочь вам взыскать максимально возможную неустойку в короткие сроки. Поэтому обращаясь в нашу компанию, клиенту не приходится иметь дело с представителями застройщика, присутствовать на судебных заседаниях и тратить свои силы, время и деньги.
Вопросы и ответы
Для обращения в суд понадобится:
- ДДУ (заверенная копия) со всеми приложениями;
- копия документов (платёжки), которые подтверждают перечисление финансовых средств по договору;
- досудебная претензия застройщику;
- документы, подтверждающие наличие дополнительных трат, возникших в связи с несвоевременной сдачей застройщиком жилья (например, договор аренды других квартир или жалобы пострадавших людей от застройщика);
- нотариальная доверенность на нашего сотрудника.
Ну конечно, такие случаи за последний год не единичные. Юристы компании провели успешные суды и добились выплаты компенсации не одному клиенту. Также адвокаты успешно расторгли ненадёжные договоры по ДДУ и помогли вернуть средства в полном объёме истцам. Что касается отсрочки исполнения судебных решений, мы быстро и эффективно решаем все вопросы. Мы защищаем права и интересы наших клиентов до победного конца.
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