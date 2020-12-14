Неустойка по ДДУ с застройщика в Москве и МО

Нередко жилой дом не сдается в эксплуатацию застройщиком на рынке недвижимости вовремя, либо сдается с нарушениями при строительстве. В этом случае долевой участник имеет полное право требовать от застройщика заплатить неустойку, либо расторгнуть договор с полной компенсацией. Наша компания на законных основаниях помогает решить вопросы по ДДУ. Взыскание застройщик воспринимает не очень хорошо. Мы предоставляем на хороших условиях услугу "адвокат неустойка ДДУ". Обратиться в нашу компанию можно, если последовало несоблюдение сроков сдачи жилья застройщиком, либо выполнен некачественный ремонт, в том числе и черновой. В таком случае подобное нарушение грозит застройщику финансовой ответственностью. Сотрудники нашей фирмы неоднократно работали с делами по взысканию неустойки с застройщика по ДДУ и 100% дел заканчивались успешно. Адвокат по ДДУ берётся даже за самые сложные дела.

Стоит знать, что процесс получения возврата финансовых вложений занимает много времени и требует определенного уровня юридических знаний и опыта. Именно таким юридическим уровнем обладают все сотрудники нашей компании. Юристы нашего центра специализируются на таких делах и представляют интересы клиента в судебных разбирательствах с застройщиками. Мы готовы помочь вам взыскать максимально возможную неустойку в короткие сроки. Поэтому обращаясь в нашу компанию, клиенту не приходится иметь дело с представителями застройщика, присутствовать на судебных заседаниях и тратить свои силы, время и деньги.