Неустойка по ДДУ с застройщика в Москве и МО

Нередко жилой дом не сдается в эксплуатацию застройщиком на рынке недвижимости вовремя, либо сдается с нарушениями при строительстве. В этом случае долевой участник имеет полное право требовать от застройщика заплатить неустойку, либо расторгнуть договор с полной компенсацией. Наша компания на законных основаниях помогает решить вопросы по ДДУ. Взыскание застройщик воспринимает не очень хорошо. Мы предоставляем на хороших условиях услугу "адвокат неустойка ДДУ". Обратиться в нашу компанию можно, если последовало несоблюдение сроков сдачи жилья застройщиком, либо выполнен некачественный ремонт, в том числе и черновой. В таком случае подобное нарушение грозит застройщику финансовой ответственностью. Сотрудники нашей фирмы неоднократно работали с делами по взысканию неустойки с застройщика по ДДУ и 100% дел заканчивались успешно. Адвокат по ДДУ берётся даже за самые сложные дела.
Стоит знать, что процесс получения возврата финансовых вложений занимает много времени и требует определенного уровня юридических знаний и опыта. Именно таким юридическим уровнем обладают все сотрудники нашей компании. Юристы нашего центра специализируются на таких делах и представляют интересы клиента в судебных разбирательствах с застройщиками. Мы готовы помочь вам взыскать максимально возможную неустойку в короткие сроки. Поэтому обращаясь в нашу компанию, клиенту не приходится иметь дело с представителями застройщика, присутствовать на судебных заседаниях и тратить свои силы, время и деньги.

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отзывы

Что пишут наши клиенты

Застройщик просрочил выдачу ключей. На момент обращения в компанию просрочка была уже 36 дней. Юристы компании подготовили и подали иск о нарушении срока сдачи квартиры в суд и успешно выиграли дело. Застройщик выплатил мне неустойку и я наконец-то въехала в своё жильё. Спасибо дружному коллективу и квалифицированным юристам компании.

- Светлана

Делюсь опытом сотрудничества с компанией. Заказала услугу взыскания неустойки с застройщика по ДДУ, но находилась не в Москве. Фирма организовала весь процесс заочно. Сотрудникам компании я выслала документы (копию ДДУ и квитанции об оплате) на электронную почту. Юристы изучим мою ситуацию, платежеспособность застройщика, судебную практику и прислали согласие на сотрудничество. По почте я отослала доверенность, а фирма соглашение на взыскание неустойки. Это всё, что нужно было для старта. Дело завершилось успехом. Мне вернулись все затраченные средства, спасибо!

- Валентина

По ДДУ с застройщиком нарушен срок выдачи ключей на 277 дней. Я обратился в компанию для расторжения договора по ДДУ и возврату оплаченных средств. Штат юристов компании занялись моим делом и просчитали неустойку от цены договора. На всех судах меня представлял адвокат и это спасло меня от лишних нервозов. Через пол года по моему делу было принято положительное решение. Я вернул все деньги, плюс компенсацию за моральный ущерб. Благодарю за отменную работу.

- Григорий

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Вопросы и ответы

Для того чтобы застройщика наказали за несвоевременную сдачу объекта по ДДУ, сначала необходимо подать досудебную претензию к застройщику с официальным требованием о материальной компенсации. В этом письме должен быть констатирован факт несоответствия условий сдачи объекта (дом, квартира и т.д.), а так же подлинные доказательства и зарегистрированное нарушение.
Подать иск можно как в районные суды, так и в городские суды по месту постоянной или временной регистрации истца. Местонахождение спорного имущества можно не учитывать. Юрист по ДДУ от нашей компании подготовит необходимый пакет документов для обращения в суд с учетом сложившейся судебной практики для получения максимальной выгоды для заявителя.
Ваше присутствие на слушании не требуется, но если вы желаете присутствовать на судебном заседании, мы будем рады вашему присутствию на слушании. Наши квалифицированные юристы берут на себя самый сложный фронт работы, поэтому истец сам решает, будет ли он участвовать в процессе, либо доверится квалифицированным адвокатам с огромным багажом знаний и опытом работы в данной сфере.

Для обращения в суд понадобится:

  • ДДУ (заверенная копия) со всеми приложениями;
  • копия документов (платёжки), которые подтверждают перечисление финансовых средств по договору;
  • досудебная претензия застройщику;
  • документы, подтверждающие наличие дополнительных трат, возникших в связи с несвоевременной сдачей застройщиком жилья (например, договор аренды других квартир или жалобы пострадавших людей от застройщика);
  • нотариальная доверенность на нашего сотрудника.

Заявление о взыскании денежных средств по ДДУ обычно рассматривается судом в течение 3-5 месяцев. Однако в большинстве случаев апелляцию подает одна из сторон, поэтому сроки могут отличаться от указанных. Вы можете получить решение суда в течение одной - двух недель после последнего слушания. С этой даты отсчитывается срок, в течение которого решение суда на законных условиях вступает в силу и начинает действовать. Решение судьи при наличии оснований может быть обжаловано (размер неустойки сильно занижен) и исполнительный лист повторно направлен для исполнения в тот же орган. Однако самый быстрый способ — это помощь от нашей компании. Занимаясь Неустойкой по ДДУ юрист нашей фирмы следит и запускает в нужный момент рычаги, которые на законном основании могут ускорить процесс рассмотрения дела.
Расчёт неустойки необходимо просчитать. Для вашего удобства на нашем сайте создан онлайн - калькулятор для просчётов возможной компенсации и штрафа. Клиенту нужно только ввести стоимость квартиры, точную дату передачи, предоставленную застройщиком, и дату подписания акта приема-передачи квартиры. Все данные должны быть точными и достоверными.

Ну конечно, такие случаи за последний год не единичные. Юристы компании провели успешные суды и добились выплаты компенсации не одному клиенту. Также адвокаты успешно расторгли ненадёжные договоры по ДДУ и помогли вернуть средства в полном объёме истцам. Что касается отсрочки исполнения судебных решений, мы быстро и эффективно решаем все вопросы. Мы защищаем права и интересы наших клиентов до победного конца.

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